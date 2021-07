Es hatte sich bereits abgezeichnet, doch nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Nordex hat den Megaauftrag in Australien zum Abschluss gebracht. An der Börse kommt das gut an. Im frühen Handel zählt der Turbinenbauer zu den stärksten Werten im MDAX. Die Aktie löst sich langsam von den jüngsten Tiefs nach der Kapitalerhöhung.Mitte Juni hatte Nordex Aufträge über mehr als ein Gigawatt aus Australien in Aussicht gestellt. Das erste Projekt "MacIntyre" hat der Konzern nun als festen Auftragseingang verbucht. ...

