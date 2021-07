DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf noch etwas erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures bauen die Gewinne am Mittwoch im Handelsverlauf noch etwas aus. Der September-Kontrakt steigt gegen 8.05 Uhr um 30 auf 15.524 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 15.486,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.528,0 und das Tagestief bei 15.462,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.091 Kontrakte.

Mit der jüngsten Abwärtswelle habe sich ein technisches Dreieck nach unten aufgelöst, so ein Marktanalyst. Das deute einen Test der Unterseite an. Unterstützungen lägen bei 15.430 und bei 15.250 Punkten. Oberhalb von 15.600 wäre das bearishe Szenario wieder vom Tisch, oberhalb von 15.700 wieder bullish, so der Marktanalyst.

