Der Konzernbereich in Eisenach wurde an die Hellma Materials GmbH in Jena verkauft. Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Zustimmung, die in den kommenden Wochen erwartet werde. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Mit dem Verkauf setzt JENOPTIK seine Strategie fort, sich auf optische Anwendungen zu konzentrieren. Damit schließt sich die Frage an, wann Vorstandschef Stefan Traeger den immer wieder kolportierten Verkauf des Rüstungsgeschäfts vollzieht. Gerüchte dazu ploppen regelmäßig hoch. Diese Transaktion wäre größenmäßig bedeutender. 2020 wurde der Verkauf von Vincorion gestoppt, da die Kaufpreise nicht den Erwartungen entsprachen. Die JENOPTIK-Aktie arbeitet nach einer Korrekturbewegung seit Februar an einer Stabilisierung um 23/24 €. An schwachen Tagen kann man hier zugreifen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

JENOPTIK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de