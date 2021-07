Bei der 3 Banken Generali KAG (3BG) baut man auf AT&S. Wie aus einem Kommentar von 3 BG-Geschäftsführer Alois Wögerbauer, veröffentlicht auf der Wiener Börse-Website, hervorgeht, geht man davon aus, dass AT&S in einigen wenigen Jahren "in einer internationalen Top-Liga spielen" wird. Weitere heimische Aktien, die Wögerbauer hervorhebt, sind die Dividendenstorys A1 Telekom Austria, VIG, Mayr-Melnhof oder Post. Das Mittelfeld besteht laut Wögerbauer aus "strategisch ausgezeichnet arbeitenden Unternehmen" wie Erste, Wienerberger, Lenzing oder Palfinger. "Und im Angriff bauen wir voll auf AT&S", so der Geschäftsführer.

