Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten stieg am Dienstag zum zweiten Mal in Folge, diesmal um rund 5,5K Kontrakte, wie die CME Group vorläufig ermittelte. Das Volumen stieg in der gleichen Linie um rund 77K Kontrakte und erreichte damit den zweiten Tagesanstieg in Folge. Gold zielt nun auf den 200-Tage-SMA Der Goldpreis stieg kurzzeitig über ...

