DJ Royal Dutch Shell will Aktionärsrenditen ab dem 2. Quartal erhöhen

Von Jaime Llinares Taboada

FRANKFURT (Dow Jones)--Royal Dutch Shell will seine Aktionärsrenditen bereits ab dem zweiten Quartal erhöhen, nachdem ein starker Anstieg der Öl- und Gaspreise dem Unternehmen geholfen hat, seine Schulden zu reduzieren. In einem Trading-Statement vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse Ende Juli erklärte der britisch-niederländische Konzern, man werde nun in die zweite Phase der Allokationsstrategie eintreten, der eine Erhöhung der Ausschüttung an die Aktionäre auf 20 bis 30 Prozent des Cashflows aus dem operativen Geschäft vorsieht. Royal Dutch Shell begründete diesen Schritt mit "den starken operativen und finanziellen Leistungen des Unternehmens kombiniert mit einem verbesserten makroökonomischen Ausblick".

Zuvor hieß es von dem Konzern, man werde die Aktionärsrenditen erhöhen, sobald die Nettoverschuldung unter 65 Milliarden US-Dollar sinke. Am Mittwoch erklärte Royal Dutch Shell weiter, man werde dieses Ziel "zurückziehen", ohne genauer auszuführen, ob dieses erreicht wurde. Angepeilt werde unterdessen eine weitere Stärkung der Bilanz sowie der Bonitätskennzahlen (AA). Aber im zweiten Quartal geht die Gesellschaft davon aus, die Nettoverschuldung weiter reduziert zu haben, obwohl das Ausmaß durch Betriebskapitalbewegungen abgemildert wird. An dem für dieses Jahr geplanten Investitionsaufwand von unter 22 Milliarden Dollar hält Royal Dutch Shell fest.

Darüber hinaus schätzt der Konzern, dass seine integrierte Gasproduktion im zweiten Quartal voraussichtlich auf 900.000 bis 960.000 Barrel Öl-Äquivalente pro Tag sinken wird. Das Volumen der LNG-Verflüssigung wird voraussichtlich auf 7,1 bis 7,7 Millionen Tonnen zurückgehen, was an ungeplanten Wartungsarbeiten liegt. Die Upstream-Produktion wird im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal auf 2,22 bis 2,30 Millionen Barrel Öl-Äquivalente täglich sinken. Es wird jedoch damit gerechnet, dass die Marketing-Margen bei den Ölprodukten besser als im ersten Quartal ausfallen sollten bei einem Verkaufsvolumen von 4,0 bis 5,0 Millionen Barrel täglich. Für das Chemiegeschäft werden Margen auf dem Niveau des ersten Quartals und ein Absatzvolumen von 3,5 bis 3,8 Millionen Tonnen erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 04:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.