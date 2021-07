Köln (ots) - Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland bietet REWE ab sofort klassische Fleischartikel an, die stets zur Hälfte aus Gemüse bestehen. Damit werden vor allem Verbraucher angesprochen, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten - aber ohne Genusseinbußen. Entwickelt wurden die Fleisch-Gemüse-Mix-Produkte beim REWE Group-Produktionsbetrieb Wilhelm Brandenburg. Das Sortiment trägt den neuen Markennamen "Better half". Zunächst sind im SB-Regal von rund 1.800 REWE-Märkten in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland zwei Produkte erhältlich: Rinderhackfleisch und Bratwürste, die mit einer Gemüsezubereitung bratfertig abgeschmeckt sind und mit denen sich schnell leckere und verschiedene Gerichte zubereiten lassen. Weitere "Better half"-Produkte sind auch im Wurstsortiment geplant.Die zweijährige Produktentwicklung trägt dem Trend nach bewusster und ausgewogener Ernährung Rechnung und eröffnet REWE-Kunden hierfür conveniente Lebensmittel. Diese kombinieren hochwertige tierische Eiweiße mit pflanzlichen Rohstoffen. Die in den Fleischprodukten verarbeitete Gemüsezubereitung enthält Paprika, Möhren, Zwiebeln, Tomaten, Erbsenmehl, Kräuter und natürliche Gewürze, jedoch keine Geschmacksverstärker. Die grobe Schweinebratwurst mit Gemüsezubereitung lässt sich einfach grillen oder braten, das "Better half"-Rinderhackfleisch sehr gut zu Bolognese, Frikadellen oder Wraps verarbeiten. Außerdem enthält das hybride Hack deutlich weniger Fett und Kalorien als klassisches Rinderhack. Voraussichtlich im Herbst soll die "Best half"-Produktrange bundesweit und exklusiv in allen REWE-Märkten verfügbar sein.Das Rinderhackfleisch mit 50 Prozent Gemüsezubereitung von "Better half" ist in der 400-Gramm-Packung im SB-Regal erhältlich. Die "Better half"-Schweinebratwurst gibt es im Dreierpack mit 300 Gramm. Mehr unter betterhalf.info.Pressefotos zum kostenlosen Download sind unter https://mediacenter.rewe.de/ erhältlich.Über REWE:Mit einem Umsatz von 26,5 Mrd. Euro (2020), bundesweit 161.000 Mitarbeitern und 3.700 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Über Wilhelm Brandenburg:Die Produktionsbetriebe Wilhelm Brandenburg gehören seit 1986 zur REWE Group. Mit einem Umsatz von rund 700 Millionen und über 2.900 Mitarbeitern sind wir der größte Eigenmarkenlieferant für die Einzelhandelsmärkte von REWE und PENNY. Gemeinsam mit der REWE Group setzt die Qualitätsmetzgerei Wilhelm Brandenburg auf eine moderne, hygienische und nachhaltige Produktion. Sämtliche Erzeugnisse werden von Meisterhand und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards zubereitet. In der Fertigung an den fünf modernen Produktionsbetrieben verwenden wir nur ausgewählte und sorgfältig geprüfte Rohstoffe.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation,presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/4962011