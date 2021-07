In der warmen Monaten sollten Anleger nicht zu viel Bewegung im Markt erwarten. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits seit der zweiten Juni-Hälfte. Es ist erstaunlich, wie lange sich der SMI in einer so engen Handelsspanne von nur 200 Punkten halten kann: Bereits drei Wochen oszillieren die Preise zwischen 11.870 und 12.070 ohne klaren Trend. Jetzt zeigt sich erstmals ein Indiz für die Ausbruchsrichtung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...