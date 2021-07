Tanken ist im Juni wieder teurer geworden. Der Preis für einen Liter Diesel stieg um 2,5 Cent auf 1,206 Euro. Ein Liter Super kostete durchschnittlich 1,274 Euro, um 1,7 Cent mehr als im Vormonat. Der Trend der steigenden Spritpreise habe sich damit auch im Juni fortgesetzt, schreibt der ÖAMTC in einer Aussendung am Mittwoch.Nicht nur die durchschnittlichen Preise haben im Juni angezogen, an einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...