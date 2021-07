FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 305 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 254 (202) PENCE - BERENBERG INITIATES CAPITAL & COUNTIES WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - BERENBERG INITIATES SHAFTESBURY WITH 'BUY' - TARGET 725 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES IAG PRICE TARGET TO 256 (228) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 200 (125) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6950 (6800) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1870 (1800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7100 (6400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RESUMES IG GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1050 PENCE - JPMORGAN RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1430 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1195 (1075) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 58 (55) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ACCESSO TECHNOLOGY TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 699 (678) PENCE - PEEL HUNT RAISES ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS PRICE TARGET TO 280 (228) P - HOLD - PEEL HUNT RAISES REDROW PRICE TARGET TO 830 (750) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 325 (300) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CLINIGEN PRICE TARGET TO 935 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 600 (585) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 490 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 380 (330) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 54 (51) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 214 (205) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

