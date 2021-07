München - Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigt wenig Verständnis für die hohen Zuschauerzahlen bei den verbleibenden EM-Spielen im Londoner Wembley-Stadion. "Die Corona-Lage in Europa gibt das eigentlich nicht her", sagte Reiter der Wochenzeitung "Die Zeit".



Mit ihren Forderungen an die teilnehmenden Städte habe die UEFA "eine Grenze überschritten". UEFA-Chef Aleksander Ceferin kritisierte Reiter scharf: "Er hat uns Veranstaltern das Messer auf die Brust gesetzt. Die Botschaft war doch klar: Wenn wir keine Zuschauer zulassen, verlieren wir die Spiele. So etwas habe ich noch nicht erlebt."



Bereits im Frühjahr hatte Ceferin von den teilnehmenden Städten der EM klare Zusagen zu den Zuschauerzahlen gefordert. Die Stadt München erlaubte schließlich Spiele mit bis zu 14.500 Zuschauern. Reiter hält selbst dies für erklärungsbedürftig: "Überlegen Sie mal: Wenn die Münchner Philharmoniker in der Allianz-Arena einen Auftritt machen würden, dürften 1.500 Zuschauer rein, da sind die Regeln viel strenger." Er wisse nicht, wie man das den Bürgern erklären solle.

