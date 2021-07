Baierbrunn (ots) - Krankheiten in Schach halten, körperlich wie geistig fit bleiben: Man kann selbst eine Menge dafür tun, um sich auch mit zunehmendem Alter rundum wohl zu fühlen. Ein Erfolgsgeheimnis dabei: im Leben aktiv bleiben, am Geschehen teilhaben. "Pflegen Sie Freundschaften, Hobbys und grundsätzlich Kontakte - am besten beginnt man damit schon frühzeitig", rät Eva Grill, Professorin am Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemologie (IBE) der LMU München, im "HausArzt -PatientenMagazin ".Alle neuen Impulse sind wichtigWer körperlich in Bewegung bliebt, hält seinen Organismus auf Trab und senkt das Risiko für Krankheiten. Doch auch die geistige Fitness ist ein wichtiger Aspekt. Die gute Nachricht: Wer lange geistig in Form bleiben möchte, kann etwas dafür tun. Denn je mehr wir das Gehirn trainieren, desto leistungsfähiger bleiben die grauen Zellen. Hilfreich ist Gehirnjogging im Alltag. Also beispielsweise: Kopfrechnen beim Einkaufen, ab und zu das Navi ausschalten und stattdessen die Route mit der Karte planen. Mal wieder eine Telefonnummer auswendig lernen oder auf den Einkaufszettel verzichten und sich Lebensmittel und Produkte merken. Alle neuen Impulse zählen, übrigens auch Unterhaltung wie der Besuch von Ausstellungen, Kinos oder Theatervorstellungen.Auch eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, um lange gesund zu bleiben. Denn im Alter verändert sich der Körper - er braucht weniger Energie, aber mindestens genauso viele Nährstoffe wie in jungen Jahren. Auf dem Speiseplan sollte weniger Fleisch, dafür mehr Gemüse, Salat und Obst stehen. Wer sich regelmäßig auf diese Weise ernährt, ist ausreichend mit Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen sowie wichtigen ungesättigten Fettsäuren versorgt. Achtung: Trinken nicht vergessen. Eineinhalb Liter Flüssigkeit sollte jeder Mensch pro Tag mindestens zu sich nehmen.Vorsorgeuntersuchung spürt Risiken aufSelbstverständlich sollte man auch regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung in der Hausarztpraxis gehen. Der Gesundheits-TÜV kann zwar nicht verhindern, dass ein bestimmtes Leiden früher oder später vielleicht auftritt. Doch bietet das rechtzeitige Aufspüren von Risiken die große Chance, drohende Erkrankungen, deren Verlauf und gesundheitliche Folgen zu verhindern. Das gilt für viele Krankheiten: von Gelenkverschleiß über Herz-Kreislaufleiden, Diabetes bis zu psychischen Problemen. Weitere Tipps für mehr Lebensqualität finden Sie in der aktuellen Ausgabe des "HausArzt-PatientenMagazin".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das "HausArzt-PatientenMagazin" gibt der Deutsche Hausärzteverband in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 3/2021 wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben. Das "HausArzt-PatientenMagazin" finden Sie auch auf Facebook (https://www.facebook.com/HausArztPatientenMagazin/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4962067