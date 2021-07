Nach dem Rücksetzer am Vortag haben die Anleger an Europas Börsen die niedrigeren Kurse zum Wiedereinstieg genutzt.Paris / London - Nach dem Rücksetzer am Vortag haben die Anleger an Europas Börsen die niedrigeren Kurse zum Wiedereinstieg genutzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am späten Mittwochvormittag um 0,53 Prozent auf 4073,99 Punkte zu. Schwache Konjunkturdaten hatten noch am Dienstag für Verluste gesorgt, diese wurden nun zu grossen Teilen wieder ausgebügelt. Auch an den grossen...

