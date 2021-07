In unserem wöchentlichen New-Finance-Briefing geht es heute um beliebte DApps und dezentrale Börsen. Wer sich in der Kryptowelt bewegt, stolpert schnell über dezentrale Apps (DApps). Es gibt dezentrale Games wie beispielsweise das an Pokémon angelehnte Axie Infinity, dezentrale Blogs und Social-Media-Plattformen wie Steemit, dezentrales Musikstreaming wie Audius und jede Menge dezentrale Finanzdienstleistungen (Defi). Mehr zum Thema Krypto-News im Überblick: Der t3n-Newsblog ...

