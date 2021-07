Frankfurt/Main - Bundestrainer Hansi Flick hat weitere Teile seines Trainerteams benannt. Danny Röhl werde als zusätzlicher Assistenztrainer der Nationalmannschaft neben Marcus Sorg den Trainerstab erweitern, teilte der DFB am Mittwoch mit.



Der 32 Jahre alte Röhl war zuletzt Co-Trainer von Flick beim FC Bayern München. Der gebürtige Zwickauer hat einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben, der auch die Dauer der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024 umfasst. Auch Sorgs Vertrag läuft bis 2024. Einen Wechsel werde es auch auf der Position des Torwarttrainers geben, so der DFB. Andreas Köpke wird sich nach 17 Jahren als Bundestorwarttrainer von der Nationalmannschaft verabschieden.



"Ich bin davon überzeugt, dass Hansi Flick daran anknüpfen und die Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen wird", sagte Köpke. Über die Nachfolge von Andreas Köpke wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

