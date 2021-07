DJ Porsche Ventures investiert in Technologie-Startup Griiip

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Risikokapital-Sparte von Porsche hat eine Minderheitsbeteiligung an dem israelischen Unternehmen Griiip erworben. Der Entwickler einer Cloud-basierten Datenplattform ermöglicht die Übertragung von Telemetriedaten direkt aus dem Rennwagen, um diese in der Cloud zu analysieren und zu visualisieren, wie der Sportwagenbauer mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

Das 2015 gegründete Startup wolle den Motorsport zugänglicher machen, indem es Rennsportorganisationen, Ligen, Franchise-Unternehmen und Automobilherstellern innovative Möglichkeiten bietet, mit den Fans in Kontakt zu treten. Dafür biete die personalisierte digitale Medienplattform RAMP (Racing Media Platform) des Unternehmens einen einzigartigen Ansatz: Die personalisierte Content-Produktion von RAMP ermögliche es den Zuschauern, auf die Profile von Rennfahrern zuzugreifen. Sie können zum Beispiel den Stresslevel des Piloten, den Batteriestatus des Fahrzeugs, prognostizierte Rundenzeiten oder Reifendaten abrufen. Die Informationen werden in Echtzeit in Diagrammen visualisiert, um einen Vergleich der Fahrerdaten zu ermöglichen.

Damit soll ein jüngeres Publikum angesprochen werden, das ein intensiveres und personalisiertes Zuschauererlebnis über digitale Medien sucht.

Porsche Motorsport hat der Mitteilung zufolge einen erfolgreichen Machbarkeitstest durchgeführt, um die Technologie von Griiip zu überprüfen.

