Britische Forscher:innen haben in Daten des Kepler-Teleskops - dank Mikrolinseneffekt - vier Planeten in der Größe unserer Erde ausgemacht, die frei durchs All zu schweben scheinen. Im Jahr 2016 hatte das Kepler-Weltraumteleskop der Nasa im Rahmen seiner K2-Mission an einer Beobachtungskampagne zur Auffindung von sogenannten Microlensing-Ereignissen teilgenommen, die von erdgebundenen Großteleskopen flankiert worden war. Ende 2018 schaltetet die Nasa das Teleskop aufgrund von Treibstoffmangel endgültig ab. Aber noch immer bringt die Auswertung der Daten Neues ans Tageslicht...

