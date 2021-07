Der Future auf den Dow Jones deutet am Mittwoch auf eine leicht höhere Eröffnung der Kassasitzung hin. Am Dienstag geriet der US-amerikanische Leitindex unter Verkaufsdruck, nachdem die Händler aus den USA nach dem verlängerten Wochenende wieder an die Märkte zurückkehrten. Am späten Nachmittag konnte der Dow Jones jedoch die 20-Tage-Linie (EMA) und die Aufwärtstrenlinie, die mit dem Tief vom 22. Juni begann, verteidigen, sodass der Bereich des potenziellen Trip-Top-Musters bei 34.720 Punkten nochmals ...

