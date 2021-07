Berlin - Im Rahmen der Corona-Impfkampagne in Deutschland sind mittlerweile fast 40 Prozent der Bürger vollständig geimpft. Die entsprechende Quote stieg am Mittwoch auf 39,9 Prozent (Vortag: 39,3 Prozent), teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Die Zahl der erstmals verabreichten Dosen stieg unterdessen auf 47,5 Millionen. Die bundesweite Impfquote (ohne Zweitimpfungen) liegt damit bei 57,1 Prozent der Bevölkerung (Vortag: 56,8 Prozent). Spahn forderte einen "nationalen Impf-Ruck". Dieser sei nötig, um das Impftempo im Juli und August zu halten, so der CDU-Politiker.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de