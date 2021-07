Der Verpackungs-Onlineshop madika.de bietet ganz neu eine besondere Kartonsorte an: "Gmund Used", welches zu 100 % aus Altpapier besteht. Das ökologische Recyclingpapier von Gmund Papier wird ressourcenschonend in Deutschland hergestellt und ist dadurch die optimale Ergänzung für den Onlineshop madika.de, der zur bayerischen Familiendruckerei Egger Druck + Medien GmbH gehört. Das Papier setzt sich zu 80 % aus Recyclingzellstoff (DIP Zellstoff = deinked pulp) und zu 20 % aus in Gmund anfallendem, sortenrein gesammeltem Verpackungsmaterial zusammen. Dank installierter Ozonreinigungsanlage sowie ...

