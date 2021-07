Am Mittwochvormittag hat die Interessengemeinschaft Österreichische Veranstaltungswirtschaft (IGÖV) in der Wiener Stadthalle ihre neue Kampagne "Back to live" präsentiert. Damit wolle man wieder Lust machen auf Events in Kultur, Sport und Tourismus. Nach knapp 15 Monaten Zwangspause dürfe man nun "endlich wieder veranstalten", so IGÖV-Präsident Ewald Tatar. "Dieses Comeback und diese Hoffnung, für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...