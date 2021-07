Die Nachwirkungen des Archegos-Debakels lasten weiterhin auf der Schweizer Grossbank.Zürich - Die Nachwirkungen des Archegos-Debakels lasten weiterhin auf der Credit Suisse. Seit Wochen sorgen zahlreiche Kündigungen bei leitenden Mitarbeitenden in den verschiedenen Bereichen der Investmentbank für Schlagzeilen vor allem in US-Medien. Auch gestandene Mitarbeiter der CS-Investmentbank sehen ihre Zukunft derzeit offenbar nicht mehr in der Grossbank: Die jüngsten Abgänge in New York...

Den vollständigen Artikel lesen ...