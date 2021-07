AIG hat Alexander Leonov zum Senior Underwriter Financial Lines in Zentral- und Osteuropa ernannt. Er wird von München aus agieren und soll das Wachstum des Financial Lines-Geschäfts von AIG im zentral- und osteuropäischen Raum vorantreiben. Alexander Leonov ist seit 01.07.2021 Senior Underwriter Financial Lines (FL) in Zentral- und Osteuropa von AIG. Wie das Unternehmen mitteilte, stehe seine Ernennung im Einklang mit der Strategie von AIG, in der EMEA-Region das FL-Geschäft durch einen Fokus auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...