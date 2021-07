Weber Maschinenbau feiert Geburtstag: das Familienunternehmen wird in diesem Jahr 40 Jahre alt. Und in diesen vier Jahrzehnten ist viel passiert. Von einem kleinen, mittelhessischen Betrieb hat sich das Unternehmen hin zu einem global agierenden Weltmarktführer entwickelt. Heute ist Weber starker Partner für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen entwickelt und produziert komplette Schneide- und Verpackungslinien für die Verarbeitung von Lebensmitteln, im Speziellen von Wurst- und Käseaufschnitt. In 1981 startete Firmengründer Günther Weber seinen Betrieb mit nur zwei Mitarbeitern. Die Weber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...