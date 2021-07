Der Energieversorger RWE testet bei der Klärschlammverwertung neue Wege. Gestern haben die Essener zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) sowie der Ruhr-Universität Bochum eine neue Forschungsanlage am Innovationsstandort in Niederaußem in Betrieb genommen. Die Multi-Fuel-Conversion-Anlage (MFC) soll zum einen Phosphor aus Klärschlamm zurückgewinnen ...

