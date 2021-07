Meyer Burger hat lange als Hersteller von Produktionsanlagen für die Solarindustrie technologisch Standards gesetzt. 2020 hat das Schweizer Solarunternehmen einen radikalen Strategiewechsel vorgenommen und will sich nun mit der eigenen Produktionstechnologie als europäischer Hersteller von Solarmodulen in dem hart umkämpften Markt etablieren. An den deutschen Produktionsstandorten in Freiberg in Sachsen und Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt hat die Produktion im Mai planmäßig begonnen. Bereits im September 2020 hatte der Börsenkompass Meyer Burger bei 0,19 CHF je Aktie zum Kauf empfohlen. Die jüngste Kapitalaufstockung hat den Kurs der Solaraktie unter Druck gesetzt. In unserem Update analysieren wir die Situation.

