Mit der Gründung der beflex Malaysia Snd.Bhd. und der KATEK Singapore Pty.Ltd. hat die KATEK-Gruppe ihren Wachstumskurs mit zwei strategischen Niederlassungen in Asien fortgesetzt. Mit den Neueröffnungen legt die KATEK-Gruppe (ISIN:DE000A2TSQH7) einen bedeutsamen Grundstein für die Elektronikentwicklung und -fertigung in einem internationalen Kontext. "Die Eröffnungen der Standorte in Asien sind für uns ein wichtiger strategischer Schritt. Die Unternehmen sind auf der Suche nach einem Partner im Bereich Rapid Protoyping, der vor allem außerhalb Europas das nötige Know-how für HighTech Electronic ...

