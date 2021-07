DJ Laschet gegen Verbote beim Klimaschutz - Baerbock greift Union an

BERLIN (Dow Jones)--Im Kampf gegen den Klimaschutz werfen die Kanzlerkandidaten von CDU und Grüne einander verfehlte Politik vor. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet lehnte Verzicht zugunsten des Klimaschutzes oder Verbote etwa des Verbrennungsmotors ab. "Ich halte politische Technikverbote für den falschen Weg", sagte Laschet der Wochenzeitung Die Zeit. Auch ein Tempolimit, wie von Grünen und SPD gefordert, fand er ebenso wie FDP-Chef Christian Lindner überflüssig. Grünen-Chefin Annalena Baerbock warf der Union hingegen Widerstand gegen saubere Autos und schnelles Internet vor.

Den Kampf gegen die Klimakrise will der CDU-Chef Laschet vor allem durch Innovation lösen: "Wir müssen alle technologischen Mittel nutzen, um zur Klimaneutralität zu kommen." Zugleich plädierte er für schnellere Planungsverfahren, beispielsweise beim Ausbau der Bahnstrecken. "Konkret heißt das auch die Verkürzung des Verwaltungsrechtswegs von Planungsverfahren", so Laschet. Mittlerweile werde schon gegen den Bau von Radschnellwegen geklagt: "Das ist doch verrückt."

Außerdem will er die Belastung von Bürgern und Unternehmen durch steigende CO2-Preise mindern, indem er die EEG-Umlage zum Ausbau des Ökostroms abschafft. Diese Maßnahme sei unter sozialen Gesichtspunkten wichtig. "Ich will, dass wir beim Klimaschutz auch die soziale Frage im Blick behalten", so Laschet.

Grüne sehen bei Union Blockadepolitik

Baerbock attackierte die Union für eine Blockadepolitik beim Klimaschutz. "Ich will das Land klimagerecht modernisieren. Die Union will offenbar genau das verhindern. Sie macht Politik gegen saubere Autos, gegen schnelles Internet auf dem Land, gegen saubere Energien", sagte Baerbock der Zeit im Interview.

Sie kritisierte, dass die Union keine konkreten Maßnahmen vorlege, um die Klimaziele zu erreichen: "Dass die Union nach mehr als fünf Jahren Pariser Klimaabkommen jetzt Klimaneutralität fehlerfrei buchstabieren kann, spart keine Tonne CO2 ein", so Baerbock.

In ihrem Wahlprogramm fordern die Grünen, die Einnahmen aus der CO2-Steuer sollten künftig an die Bürger zurückgezahlt werden. Dass dies im Falle einer grünen Regierungsbeteiligung auch wirklich umgesetzt wird, wollte Baerbock aber nicht garantieren. "Dafür werde ich kämpfen", sagte sie der Zeit. "An einer Regierung, die nicht alles dafür tut, auf den 1,5-Grad-Pfad von Paris zu kommen, werden die Grünen nicht beteiligt sein."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 08:31 ET (12:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.