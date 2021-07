Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Verlauf ins Minus gedreht. Bis gegen 14.20 Uhr gab der heimische Leitindex ATX um moderate 0,09 Prozent auf 3.434,90 Punkte ab, nachdem er zuvor klare Zuwächse aufgewiesen hatte. Bereits am Vortag hatte der ATX deutliche 1,4 Prozent an Wert eingebüßt. An den europäischen Leitbörsen gibt es am Berichtstag hingegen eine positive Tendenz zu beobachten.In Wien lag auf ...

