Das britische Fintech Wise hat einen Rekordbörsengang in London hingelegt. Der 2010 gegründete Zahlungsabwickler erreichte bei der Aktienplatzierung am Mittwoch einen Börsenwert von 7,95 Milliarden Pfund (rund elf Milliarden Dollar). Es war der größte Börsengang einer Technologie-Firma in der britischen Finanzmetropole.

Den vollständigen Artikel lesen ...