Conshohocken, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Ernennung erfahrener Technologie-Führungskräfte für die Bereiche Produkt und MarketingSuvoda LLC, ein innovativer Anbieter von Software für klinische Studien, hat heute die Erweiterung seines Führungsteams durch die Ernennung von E.K. Koh auf die Position des Produktvorstandes und Elena Filimonova auf die Position des Marketingvorstandes. Filimonova und Koh kommen zu Suvoda mit einem umfangreichen Hintergrund in B2B-Technologie und jahrelanger Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von kundenzentrierten Organisationen.In den letzten acht Jahren hat die schnelle Marktakzeptanz das schnelle Wachstum von Suvoda vorangetrieben und das Unternehmen als führendes Unternehmen im Bereich der klinischen Studientechnologie etabliert. Mit der jüngsten Investition von LLR Partners skaliert Suvoda seine Organisation, um das Wachstum zu unterstützen, während es sich weiterhin auf die Erweiterung der Produktfunktionalität und die Aufrechterhaltung des überragenden Niveaus des Kundenservices konzentriert, für die das Unternehmen bekannt ist.Da sich die Branche in Richtung Patientenzentrierung und Studienvirtualisierung bewegt und die Studien selbst immer komplexer werden, werden sich Koh und sein Team auf die Entwicklung skalierbarer Lösungen konzentrieren, die eine größere Effizienz im Patienten- und Lieferkettenmanagement bieten, damit Sponsoren von klinischen Studien neue Therapien schneller zu den Patienten bringen können.Koh ist eine erfahrene Produktmanagerin mit einer Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Produktorganisationen sowie der Definition und Umsetzung von bahnbrechenden Lösungen mit starker Produkt-Markt-Anpassung. Er verfügt über einen umfangreichen Hintergrund im Produktmanagement und in der Produktentwicklung, unter anderem bei Unternehmen wie Experian, LiveRamp und Optymyze."Ich bin persönlich motiviert von Suvodas Mission, das Leben von Patienten zu verbessern", sagte Koh. "Klinische Studien sind reif für eine Produktdisruption, und ich freue mich, zu einem Unternehmen beizutragen, das transformative Innovation mit einem beispiellosen Fokus auf die Verbesserung der Studiendurchführung verbindet."Als Marketingleiterin wird Filimonova die weltweite Marken- und Markteinführungsstrategie mit gezielten Marketinginitiativen vorantreiben, um die Geschäfts- und Wachstumsziele von Suvoda zu unterstützen."Suvoda ist ein außergewöhnliches Unternehmen, in dessen Mittelpunkt ein großartiges Team, innovative Produkte und ein hervorragender Kundenservice stehen. Ich fühle mich geehrt, ein Teil davon zu sein. Ich bin entschlossen, die Präsenz von Suvoda weiter auszubauen und die Stimme des Unternehmens als Innovator im Bereich der klinischen Studien zu erheben, indem ich seine einzigartigen Fähigkeiten und seine Expertise hervorhebe."Filimonova hat die meiste Zeit ihrer Karriere im B2B-Technologiemarketing verbracht. Ihre Erfahrung und ihr strategischer Fokus haben sowohl Start-Ups als auch etablierten Unternehmen geholfen, Marktanerkennung zu erlangen, Wachstum zu fördern und neue Produkte auf den Markt zu bringen. Bevor sie zu Suvoda kam, hatte Filimonova Führungspositionen im Marketing bei Radianz, einem zu Reuters gehörenden Unternehmen, Knovel, Elsevier und CGS inne."E.K. und Elenas umfassendes Fachwissen und ihre kreative Denkweise werden uns helfen, unseren starken Fokus auf die Lösung der Schmerzpunkte unserer Kunden zu unterstützen. Beide werden in ihren Positionen die übergreifenden strategischen Initiativen von Suvoda vorantreiben und umsetzen und eine Schlüsselrolle bei der Fortsetzung unseres weltweiten Wachstums spielen", sagte Jagath Wanninayake, Präsident und CEO des Unternehmens. "Ich freue mich besonders, dass sowohl E.K. als auch Elena so gut zu unserer Kultur passen, einen sinnvollen Beitrag zur Beschleunigung des klinischen Studienprozesses zu leisten."