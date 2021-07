Die Krypto-Handelsplattform Crypto.com hat am Mittwoch einen mehrjährigen Marketing-Deal mit der weltbekannten Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC bekanntgegeben. Künftig wird das Logo des Unternehmens bei jedem Kampf von Conor McGregor, Dustin Poirier und Co zu sehen sein. Für den Rivalen Coinbase ist das ein empfindlicher Tritt in die Weichteile. Durch den mehrjährigen Sponsoring-Vertrag werden Hunderte Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt das Logo von Crypto.com auf den Outfits der UFC-Kämpfer ...

