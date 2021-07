Die herbe Korrektur bei Orsted scheint endgültig Geschichte zu sein. Mit einem deutlichen Kursplus kann sich der dänische Windparkbetreiber weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Dank fallender Anleiherenditen in den USA verbessert sich die Stimmung bei Green-Tech-Aktien. Zudem plant Orsted einen milliardenschweren Anteilsverkauf.Orsted startet laut Insidern gemeinsam mit Crédit Agricole mit dem Verkauf eines Anteils am Windpark Hornsea Two. Angestrebt wird eine Bewertung von drei Milliarden Euro. ...

