Der Mars-Helikopter Ingenuity verschiebt mit jedem Flug seine eigenen Grenzen. Bei seinem neunten Flug mussten die steuernden Nasa-Forscher erneut viele Risiken eingehen. Wie die Nasa am 5. Juli via Twitter mitteilte, hat der Mars-Helikopter Ingenuity seinen neunten und riskantesten Flug erfolgreich abgeschlossen. Die Drohne legte 625 Meter zurück, bewegte sich mit fünf Metern pro Sekunde fort und war für etwa 167 Sekunden in der Luft. Mit einem Foto, das den Schatten des Helikopters während des Flugs zeigt, bestätigte die Nasa nun den erfolgreichen Flug. ...

