Der S&P500 bewegt sich weiter an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Wochenchart bei 4.350 Punkten. Am Vortag ging der S&P 500 mit einer bearishen roten Tageskerze aus dem Handel. Prallt der S&P 500 wieder nach unten ab und leitet eine Abwärtskorrektur ein? Es bietet sich weiter eine langfristige Short-Position an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart an. Prallt der S&P 500 hier wieder nach unten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...