Straubing (ots) - Die Hintergründe aufzuklären ist schon deshalb notwendig, weil man den Radikalisierern auf die Spur kommen muss, die psychisch instabile Außenseiter als Werkzeuge für ihre perfiden menschenverachtenden Ziele einsetzen. Denn niemand radikalisiert sich von ganz allein. Meistens finden sich im Internet die Anleitungen dafür, wie die Täter ihren Frust, ihren Hass und ihre Wahnvorstellungen in die Tat umsetzen und sich dabei noch irgendwie als Märtyrer fühlen können. Bekanntlich gibt es keine noch so abstruse Gedankenwelt, die nicht im Netz vertreten ist, und der islamistische Dschihad ist in dieser Hinsicht Marktführer.



