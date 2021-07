Ein Konsortium angeführt von The Mobility House hat seinen ersten Speicher bestehend aus ausrangierten Renault ZOE Batterien in Frankreich aufgestellt. Damit wächst das Netzwerk solcher Speicher in Europa weiter an.Netzdienliche Speicher aus First- und Second-Life Batterien, die ehemals in einem Renault ZOE Elektroauto genutzt wurden, oder noch auf ihren Einsatz in solch einem Auto warten, gibt es jetzt auch in Frankreich. Die Premiere ermöglichte das Münchener Unternehmen The Mobility House, das auf die Verwendung von Second-life-Batterien und Vehicle-to-grid-Anwendungen spezialisiert ist. Gemeinsam ...

