(shareribs.com) Washington / Erfurt 07.07.2021 - Die Behörden in den USA halten das Wachstum der Cannabisbranche für unausweichlich. Dementsprechend müssen Vorbereitungen getroffen werden. Der Präsident von AMP richtet sich an die Aktionäre. Ein Bundesausschuss für wirtschaftliche Fragen hat sich in den USA mit der Entwicklung der Cannabisbranche beschäftigt. Im Rahmen einer Reihe von Empfehlungen ...

