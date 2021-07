Der DAX bewegt sich wieder in Richtung 15800. Ob da der neue Aufwärtstrend beginnt, wird sich zeigen.Der DAX bewegt sich wieder in Richtung 15800. Ob da der neue Aufwärtstrend beginnt, wird sich zeigen. Der DOW hat sich durch die Seitwärtsbewegung wieder etwas Platz geschaffen. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser ...

