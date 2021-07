Die Wiener Börse hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen. Der heimische Leitindex ATX rutschte nach Zuwächsen im Vormittagshandel im weiteren Verlauf ins Minus, drehte zum Sitzungsende aber wieder ins Plus und legte sehr moderate 0,02 Prozent auf 3.438,94 Einheiten zu. Am Vortag hatte der ATX deutliche 1,4 Prozent an Wert eingebüßt.In Wien setzten die Werte aus dem Ölbereich ihren gestrigen Abwärtsschub ...

Den vollständigen Artikel lesen ...