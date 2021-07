Tagesausblick für 08.07.: DAX deutlich fester. Öl bleibt im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Erneut wurde der Dip gekauft. Das Duell der Bullen gegen die Bären geht also weiter. Heute gelang des den Bullen die gestrigen Verluste wieder auszugeleichen. Unterstützung kam dabei vom freundlichen Rentenmarkt. Zudem meldeten einige Unternehmen schon erste Daten zum abgelaufenen Quartal. Diese Zahlen sahen mehrheitlich gut aus. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Möglicherweise gibt es den Aktienmärkten Impulse.

Am Anleihemarkt wirkten die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten nach. Zudem deutet der deutliche Rückgang der Anleiherenditen in den USA daraufhin, dass die Konjunktur möglicherweise doch nicht so stark in Fahrt kommt wie vor einigen Wochen noch erwartet. So verlor die Rendite 10jähriger Bundesanleihen seit Monatsbeginn bereits zehn Punkte auf Minus 0,31 Prozent. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Möglicherweise gibt es den Rentenmärkten signifikante Impulse. Bei den Edelmetallen weiß aktuell nur Gold Profit aus dem Rückgang der Anleiherenditen zu schlagen. Das gelbe Edelmetall setzte sich heute oberhalb von 1.800 US-Dollar pro Feinunze fest.

Die anhaltenden Diskussionen unter den OPEC+ Staaten über den künftigen Kurs der Ölförderquoten führten in den vergangenen beiden Handelstagen zu einem deutlichen Kursrückgang. Lange Zeit wurde eine Fortsetzung des restriktiven Kurses und damit ein mögliches Angebotsdefizit seitens der OPEC+ Staaten verfolgt. Nun gibt es Stimmen, die den Ölhahn eher früher als später gern wieder aufdrehen würden. Dies drückt gemeinsam mit einer nachlassenden Konjunktureuphorie auf den Ölpreis.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Post hat nach einem starken ersten Halbjahr die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie legte daraufhin deutlich zu. Der Automobilverband VDA reduzierte die Absatzprognose für Deutschland für 2021. Die Aktien von BMW und Daimler legten heute erneut den Rückwärtsgang ein. E.On und RWE unterstützen den EU-Plan zur Senkung der CO2-Emissionen um 55 Prozent bis 2030. Beide Versorgertitel standen heute recht weit oben auf dem Einkaufszettel der Anleger. SAP profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Softwareschmiede zählte in der Vergangenheit zu den DAX-Unternehmen, die vorab schon Eckdaten zu den Quartalszahlen veröffentlichten. Gilt dies auch für Q2 2021? Siemens Mobility fuhr einen Milliarden-Auftrag in den USA ein. Die Aktie reagierte mit leichten Aufschlägen. Siemens Healthineers markierte ein neues Allzeithoch.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Deutsche Aufsteiger Index sowie der Global Green Technologies Index.

Südzucker meldet Zahlen zum abgelaufenen Quartal und AT&S, Fielmann, Hornbach sowie Scout24 laden zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Außenhandel, Mai

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 03. Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.474/15.520/15.580 Punkte

Der DAX eröffnete heute mit einem Gap nach oben und baute die Gewinne im Tagesverlauf weiter aus. Dabei gelang der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben. Die nächste Hürde liegt nun bei 15.750 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.475 und 15.580 Punkten eine Unterstützungszone.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.06.2021- 07.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 08.07.2014- 07.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR5TDE 4,64 10.600 16.200 16.09.2021 DAX Index HR5TDZ 6,25 11.000 16.400 16.09.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.07.2021; 17:51 Uhr

