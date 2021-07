Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine bisherige Bestmarke übertroffen und klar jenseits der Marke von 12'000 Punkten geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch seine bisherige Bestmarke übertroffen und klar jenseits der Marke von 12'000 Punkten geschlossen. Verantwortlich dafür waren unter anderem kräftige Kursgewinne der drei Schwergewichte. Damit konnte sich der Leitindex von der eher verhaltenen Entwicklung in Übersee abkoppeln. Allerdings hätten sich die Anleger nicht übermässig stark engagiert...

