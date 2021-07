Nach dem kleineren Rückschlag am Vortag haben die Anleger an Europas Börsen die niedrigeren Kurse zum Einstieg genutzt.Paris / London - Nach dem kleineren Rückschlag am Vortag haben die Anleger an Europas Börsen die niedrigeren Kurse zum Einstieg genutzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bügelte seine Vortagsverluste fast aus, indem er um 0,64 Prozent auf 4078,53 Punkte stieg. Am Dienstag war er getrieben von Konjunktursorgen auf ein Tief seit Ende Mai abgerutscht. Auch an den grossen europäischen Länderbörsen...

