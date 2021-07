Die Zahl der offenen Stellen in den USA (JOLTS) blieb im Mai über 9 Millionen - Der US Dollar Index steigt nach den Daten in Richtung 92,70 - Die Zahl der offenen Stellen lag am letzten Arbeitstag im Mai wenig verändert bei 9,2 Millionen, teilte das US Bureau of Labor Statistics in seinem neuesten Job Openings and Labor Turnover Summary (JOLTS) ...

