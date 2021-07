Visa-Debitkarten, die mit Krypto-Assets verknüpft sind, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Deshalb will Visa künftig mit noch mehr Anbietern kooperieren. 1 Milliarde US-Dollar. So viel haben die Nutzerinnen und Nutzer solcher Karten allein im ersten Halbjahr für Dienstleistungen und Güter ausgegeben, sagte Visas CFO Vasant Prabhu am Mittwoch gegenüber dem Nachrichtensender CNBC. "Wir wollen ein Ökosystem erschaffen, das Kryptowährungen nützlicher macht", sagte Prabhu. Die Menschen würden langsam neue Wege ausloten, um Kryptowährungen auch dort ...

