Am heutigen Tag tendieren die internationalen Aktienmärkte überwiegend freundlich, wobei lediglich die asiatischen Märkte noch die negativen Vortagesvorgaben wegstecken mussten und daher nachgaben (Nikkei 335-Index -1,0 %, Hang Seng-Index -0,4 %). Am Ende des europäischen Handels befestigte sich der DAX hingegen heute um + 1,2 %, in den USA legt der S&P 500-Index aktuell um + 0,4 % zu.Als drittstärkster DAX-Wert (hinter HeidelbergCement und nahezu gleichauf mit Delivery Hero) stand heute mit einem Kursanstieg um + 3,5 % gerade auch die Aktie von SAP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...