München (ots) -- Kredithochburgen im Süden Deutschlands, ostdeutsche Städte mit niedrigsten Kreditsummen- Münchner*innen benötigen über fünfzig Prozent mehr Geld von der Bank als Chemnitzer*innen- Forschungsinstitut IPRI: 1,8 Mrd. Euro geringere Kreditkosten für CHECK24-Kund*innenMünchen (ots) - Verbraucher*innen in München, Stuttgart und Frankfurt am Main leihen sich mit durchschnittlich über 15.500 Euro die höchsten Beträge von der Bank.1) Münchner*innen benötigen dabei mit Abstand die höchsten Summen. Mit durchschnittlich 17.459 Euro über 50 Prozent mehr als die letztplatzierten Chemnitzer*innen (11.153 Euro). Das zeigt ein Vergleich der 50 größten deutschen Städte. (https://www.check24.de/files/p/2021/1/5/a/16766-2021-07-08_check24_grafik_kredithochburgen_lang.jpg)"Unabhängig vom Wohnort und der Kreditsumme erhalten Verbraucher*innen mit einem Kreditvergleich im Internet bessere Konditionen als in der Bankfiliale um die Ecke", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Die Zinsen sind online im Schnitt weit mehr als ein Drittel günstiger."Ostdeutsche Großstädte mit den niedrigsten KreditsummenMit Rostock, Leipzig und Chemnitz bilden drei ostdeutsche Großstädte die Schlusslichter des Städtevergleichs. Dort werden mit unter 12.200 Euro die niedrigsten Kreditsummen abgeschlossen. Unter den westdeutschen Städten verzeichnet Münster mit 12.248 Euro die geringste Kreditsumme.Forschungsinstitut IPRI: 1,8 Mrd. Euro geringere Kreditkosten für CHECK24-Kund*innenDas Forschungsinstitut IPRI hat im Auftrag von CHECK24 Zahlen der Zinsstatistik der Deutschen Bundesbank untersucht und mit jedem Kreditabschluss, der seit 2009 über CHECK24 getätigt wurde, abgeglichen. Im Ergebnis zeigte die Analyse der Forscher*innen, dass die Gesamtersparnis der CHECK24-Kund*innen bei mehr als 1,8 Milliarden Euro innerhalb der vergangenen zwölf Jahre liegt.2)Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines Kredits. Die eigenhändige Unterschrift und das postalische Verschicken des Kreditvertrags an die Bank sind damit nicht mehr nötig. Auch die Identitätsprüfung geschieht von zu Hause aus, per digitalem Ident-Verfahren - das ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur bequem, sondern auch sicher.Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexpert*innen persönlichBei allen Fragen zu Kosumentenkrediten beraten über 300 CHECK24-Kreditexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail.1)Basis: alle von Mai 2020 bis April 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite2)Quelle: IPRI International Performance Research Institute gemeinnützige GmbH. Die verwendeten Daten beruhen auf der Studie "Kundenersparnis bei Konsumentenkrediten - 2020", München und Stuttgart, 12.2.2021, weitere Informationen unter https://ipri-institute.com/wp-content/uploads/2021/03/20210212_CHECK24_Konsumentenkredite_2020.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4962766