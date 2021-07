Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX mit kleinen Verlusten erwartetNach dem starken Vortag dürfte der deutsche Leitindex am Donnerstag zunächst wieder etwas nachgeben. Marktbeobachter sprechen davon, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen dürften. Der DAX zeigt sich vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer bei 15.660 Punkten.2. Börsen in Fernost mit VerlustenAn den Börsen in Fernost ...

Den vollständigen Artikel lesen ...