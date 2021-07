Die aktuell längste Serie: Merck KGaA mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.65%) - die längste Serie dieses Jahr: Porsche Automobil Holding 12 Tage (Performance: 21.37%). Tagesgewinner war am Mittwoch JinkoSolar mit 10,65% auf 60,14 (364% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,35%) vor Nordex mit 3,71% auf 18,17 (199% Vol.; 1W -11,28%) und SAP mit 3,49% auf 124,50 (153% Vol.; 1W 4,76%). Die Tagesverlierer: Wirecard mit -5,02% auf 0,37 (4% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,84%), Lyft mit -4,69% auf 58,75 (87% Vol.; 1W -2,86%), Manz mit -3,72% auf 62,10 (67% Vol.; 1W -4,17%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Amazon (39391,21 Mio.), Apple (30334,14) und Tesla (24228,47). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

