DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ELMOS SEMICONDUCTOR AUF 35 (32) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 360 (340) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 35 (28,50) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,20 (3,10) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN STARTET DELIVERY HERO MIT 'OUTPERFORM'BERNSTEIN STARTET HELLOFRESH MIT 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 95 (85,50) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 63,66 (56,09) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,90 (3,40) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT BHP GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2700 (2200) PENCEBERENBERG SENKT GEM DIAMONDS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 70 (77) PENCEBERNSTEIN STARTET AHOLD DELHAIZE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 28,90 EURCREDIT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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